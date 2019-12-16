مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 4.875 كرتون تمور في محافظة تعز

و1.829 حقيبة شتوية في عدة محافظات يمنية

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، بتوزيع 4.875 كرتون تمور للأسر المتضررة في مديريات صالة والقاهرة والمظفر والريف بمحافظة تعز.

ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوزيع 3.000 طن من التمور في اليمن.

كما وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة صلة للتنمية أمس، مواد إيوائية شملت 1.829 حقيبة شتوية في محافظات صنعاء، وعدن، ومأرب، والمهرة، وشبوة، والجوف، والضالع، استفاد منها 11.803 أفراد.

ويأتي ذلك في إطار مشروع الحقيبة الشتوية الذي ينفذه المركز في مختلف المحافظات اليمنية لتلبية الاحتياجات الأساسية للمتضررين في فصل الشتاء.