أهالي جازان يشيعون "عريبي" شهيد المقذوف الحوثي بصامطة

شيع أهالي منطقة جازان، عصر اليوم، شهيد الوطن هادي محمد عريبي - رحمه الله - أحد المتوفين في حادثة سقوط مقذوف عسكري معادٍ أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الحدود اليمنية تجاه محافظة صامطة.

تقدم المصلين على الشهيد في جامع الموسم الوزاري الجنوبي، محافظ الطوال فيصل بن ناصر بن وريك، ورئيس مركز الموسم بالإنابة يحيى عريشي، ومدير شرطة محافظة الطوال المقدم طاهر صميلي، نيابة عن أمير جازان.

وقدم محافظ الطوال، بعد الصلاة، التعازي لوالد وإخوان وذوي الشهيد، ونقل لهم تعازي القيادة في فقيدهم، سائلًا الله تعالى أن يتغمد المتوفى برحمته ومغفرته.