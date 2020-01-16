وسط تزايد التوتر بين إيران وأمريكا.. فرنسا تنشر حاملة طائرات في المنطقة

تستمر من يناير الجاري حتى أبريل المقبل

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم (الخميس)، أن فرنسا ستنشر حاملة الطائرات شارل ديجول والمجموعة القتالية المصاحبة لها من يناير (كانون الثاني) وحتى أبريل (نيسان) لدعم عمليات الجيش الفرنسي في الشرق الأوسط.

وأوضح "ماكرون" في خطاب للجيش أن حاملة الطائرات ستدعم العمليات في الشرق الأوسط قبل نشرها في المحيط الأطلسي وبحر الشمال، وفقاً لـ"رويترز".

يأتي ذلك وسط تزايد التوتر بين إيران والولايات المتحدة ومخاوف فرنسا من أن المعركة ضد متشددي تنظيم "داعش" الإرهابي ربما تفقد زخمها في هذا السياق.