مناقشة مجموعة ملفات محورية ومبادرات نوعية في لقاء "المداح" بـ"تنسيقي حجاج الداخل"

استعراض أهداف المجلس ومرتكزات عمله وتوافقها مع رؤية السعودية 2030م

التقى المجلس التنسيقي لشركات ومؤسسات خدمة حجاج الداخل وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين، الدكتور عمرو بن رضا المداح، ورافقه في زيارته للمجلس الوكيل المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين هشام بن عبدالمنعم سعيد، وعمر بن هشام مندورة المدير العام للإدارة العامة للإسكان والخدمات، وسعود بن إياد مدني المدير العام للإدارة العامة للنقل، ومحمد بن سالم قاروت مدير إدارة تقييم الأداء التشغيلي وتحليل المخاطر، ومحمد بن إبراهيم ساعاتي مدير إدارة الخدمات الميدانية والإثرائية بالوزارة. وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي عبدالرحمن بن فالح الحقباني، ونائب الرئيس الدكتور ساعد الجهني، وإبراهيم المزيني ومحمد قديمي وخالد الغيثي وعبدالله العصفور وماجد باسيف ومحمد القرشي أعضاء مجلس الإدارة، والمستشار عبدالله المقاطي، وفريق الأمانة العامة للمجلس.

وقد أُقيم لقاء بمناسبة الزيارة، عرّف فيه رئيس المجلس بأعضاء مجلس الإدارة. وفي المقابل عرّف وكيل الوزارة بمديري الإدارات المرافقين له. بعدها شاهد الحضور فيلمًا تعريفيًّا عن المجلس ورؤيته ورسالته وأهدافه، تبعه عرض تفصيلي عن أهداف المجلس ومرتكزات عمله، وتوافقها مع رؤية السعودية 2030م، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

شهد اللقاء مناقشة مجموعة من الملفات المحورية والمبادرات النوعية، التي تحدث عنها أعضاء مجلس الإدارة المشرفون عليها، وتم التطرق لأبرز التحديات في هذه الملفات، ومجموعة من الحلول المقترحة لتجاوزها.

وفي ختام اللقاء أعرب وكيل الوزارة الدكتور عمرو المداح عن إعجابه وتثمينه لما يقدمه المجلس من خدمات ومبادرات، تساهم في تجويد الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن، مشيرًا إلى أن قطاع خدمة حجاج الداخل من أفضل القطاعات التي تقدم خدماتها تحت إشراف الوزارة، مؤكدًا أن الوزارة والمجلس يعملان معًا للرفع من مستوى التنسيق للمساهمة في إثراء تجربة ضيوف الرحمن من حجاج الداخل.

كما قدم رئيس المجلس شكره الجزيل للوكيل والفريق المرافق له مثمنًا زيارتهم الكريمة، وأنها امتداد لاهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ممثلة في وزير الحج والعمرة، ومعالي نائب الوزير، والسادة وكلاء الوزارة.