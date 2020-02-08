"الوقاية من كورونا" محاضرة توعوية بجامعة جدة ..غدًا

تستعرض تداعيات القلق العالمي للفايروس برعاية "الحميدان"

تعقد جامعة جدة صباح غدٍ الأحد لقاءً توعويًا عن كورونا المستجد وتداعيات القلق العالمي للفايروس برعاية مدير الجامعة الدكتور عدنان الحميدان.

وسيبدأ اللقاء عند العاشرة والنصف صباحًا في قاعة الجوهرة بمقر الجامعة بالفيصلية، بحضور المهتمين والطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة من الشطرين.

وسيدير اللقاء الدكتور شادي زارع عميد كلية الطب بالجامعة، وسينطلق بمحاضرة تعريفية عن الوضع الراهن وسبل الوقائية من فايروس كورونا المستجد، وسيلقيها الدكتور عادل السلمي الأستاذ المساعد بالكلية استشاري الأمراض الباطنة والصدرية، ثم محاضرة عن تداعيات القلق العالمي للفايروس ويلقيها الدكتور المنذر هرشان وكيل كلية العلوم الطبية التطبيقية استشاري الطب الجزيئي، وسيختتم اللقاء بفتح المجال لأسئلة الحضور.