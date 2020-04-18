سفير المملكة بإيطاليا: أعدنا كل السياح السعوديين إلى الوطن.. وهذا عددهم

أكد مواصلة الإجراءات المكثفة والتواصل المستمر

كشف سفير السعودية في إيطاليا، الأمير فيصل بن سطام، عن عدد المواطنين السعوديين الذين تم تسهيل عودتهم إلى السعودية وقد بلغوا 850 مواطنًا.

وكشف الأمير فيصل بن سطام أن السفارة السعودية شكلت لجنة طوارئ لإدارة الأزمة واتخاذ القرارات السريعة واللازمة لمثل هذه الحالات، وعمل خارطة بشرية بتحديد أماكن تواجد السعوديين من الطلبة والمقيمين، والتنسيق مع الخطوط السعودية لمعرفة أعداد السياح الذين قدموا إلى إيطاليا خلال الفترة المحددة، وأخذ بياناتهم والتواصل معهم بشكل مباشر، وفقًا لـ"العربية".

وأضاف: أنه "تم حصر أعداد المواطنين في المناطق وخاصة منطقة لمبارديا وعاصمتها ميلانو لوجود الحظر فيها، ومنع الدخول والخروج منها وتم استخراج التصاريح اللازمة لنقل المواطنين من تلك المناطق بسيارات خاصة إلى روما، وتقسيم المواطنين إلى مجموعات كل مجموعة مسؤول عنها موظف من قسم شؤون السعوديين ليسهل عملية التواصل معهم وترتيب إجراءات سفرهم، وتسهيل جميع العقبات لهم ويكون حلقة الوصل بين المواطن والسفارة وإعطاء جميع التعليمات والتوجيهات المباشرة للمواطن، كما تم تحديد نقطتي تجمع، الأولى قريبة من السفارة والثانية قريبة من المطار.

وقال السفير: إنه "حرصًا من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، نصت التوجيهات الكريمة على الاهتمام بالمواطن السعودي في أي مكان وزمان وتحت أي ظروف، وفي ظل هذه الظروف التي يواجهها العالم من تفشي جائحة كورونا أثبتت السعودية بأن المواطن السعودي هو محور اهتمامها، لتؤكد من جديد بأنها بلد الإنسانية وأن حرصها وتقديرها على مواطنيها في كافة الظروف أولوية لها منذ تأسيسها وحتى اليوم، حيث استنفرت سفارات السعودية في الخارج طاقاتها البشرية والمادية، لخدمة المواطنين وقامت بتوفير الفنادق لسكنهم وطائرات الإجلاء لعودتهم لأرض الوطن معززين مكرمين.