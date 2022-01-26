"مع الشريان" من جديد على MBC1.. يستضيف شخصيات عامة أحبها الجمهور وتفاعل معها

أكد: أشبه بجلسة خاصة وودّية بعيدة عن التكلّف بين صديقين مقرّبين

يعود الإعلامي داود الشريان إلى الشاشة من خلال البرنامجٍ الجديد "مع الشريان" على MBC1، والذي يحمل طابعاً حوارياً ترفيهياً بعيداً عن السياسة وشؤون الساعة ويعرض ابتداءً من اليوم الأربعاء 10:00 بتوقيت السعودية.

يصف داود الشريان البرنامج بقوله: "برنامجنا أشبه بجلسة خاصة وودّية بين صديقيْن مقرّبين، فهي بعيدة عن التكلّف والمجاملات و"الكليشيهات" الحوارية المتداولة في كثيرٍ من البرامج التلفزيونية أو الجلسات الرسمية، وأنا بدوري لا ألعب دور المقدّم بل أطلّ كصديق قد يَسأل أحياناً، ويُسألُ في أحيانٍ أخرى، ويتبادل مع صديقه الآراء ويتطرّقان معاً إلى مختلف العناوين والقضايا الخاصة والعامة.".

ويضيف الشريان: "قد يتشارك الصديقان في جلستهما الذكريات، أو يطرحان مسائل وأفكاراً شخصية وعائلية لا يعلمها عنهما إلاّ المقرّبون، وفي أحيانٍ أخرى تأخذنا الأحاديث عبر الماضي وتحملنا إلى سنوات الطفولة وحضن العائلة، فلا ضيرَ من الحديث أحياناً عن حالة إحباط أو الإفصاح عن مشاعر تفاؤل، فنحن بشر نتحمّس ونتفاءل ونُحبَط ونخطط ونحلم بالمسقبل.. وقد تُبحر بنا الأفكار إلى شاطئ بعيد أو إنجازاتٍ لربما لم يحنْ أوانها بعد." ويختم الشريان: ولأن الصديق صورةٌ لصديقه ومرآة له، سنتعرّف عبر البرنامج على جوانب لا يعرفها عن الضيف إلا المقرّبون، فكيف يمضي يومه وما هي هواياته وما هي أحبّ اللحظات إلى قلبه.. كيف يبدأ نهاره وكيف يخطط لعمله ويمارسه يومياً... إلى غيرها الكثير من المواقف الوجدانية والإنسانية التي قد ترسم الضحكة حيناً وتزرف الدمعة أحياناً.

يذكر أن الفنانة "إليسا" هي ضيفة الحلقة الأولى من "مع الشريان" فيما يستضيف البرنامج في حلقاته القادمة أسماء على غرار تيم الحسن وخالد الشيخ ومنى واصف والشاب خالد ونادين نسيب نجيم وسميرة سعيد وعلي عبد الستار ويعقوب الفرحان وعمرو يوسف ونانسي عجرم وهاني شاكر وحاتم العراقي، وآخرين.