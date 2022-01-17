الجيش اليمني يفتك بالحوثيين في الجوف.. تحرير مواقع وحصار معسكر وأسر عشرات المتمردين

استعادت معدات وأطقمًا قتالية

استعادت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم (الاثنين)، مواقع عسكرية استراتيجية جديدة وسط معارك، كبدت الميليشيا الحوثية الإيرانية خسائر فادحة في العتاد والأرواح في مديرية خب الشعف شمالي محافظة الجوف.

وأوضح قائد المحور الشمالي العميد هادي حمران الجعيدي، أن جنود الجيش الوطني في المحور الشمالي تمكنوا من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية أبرزها صحراء ومواقع المهور وجبال الـبتر، وفقاً لـ"سبتمبر نت".

وأضاف "الجعيدي" أن قوات الجيش الوطني بعد تحريرها لصحراء المهور والمواقع العسكرية المحاذية، أصبحت تحاصر معسكر "طيبة الاسم" الذي تسيطر عليه ميليشيا الحوثي الإيرانية، وأن تحريره مسألة وقت.

وبين أن الميليشيا الحوثية تلقت هزائم ساحقة في المعدات والأرواح، وأن قوات الجيش تمكنت من القبض على العشرات من العناصر الإرهابية، واغتنام أسلحة متنوعة، منها عربات وأطقم قتالية.