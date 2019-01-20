أمير الجوف يستعرض مع مديري الإدارات الخدمية بالقريات المشاريع المنفذة

بحث أسباب ومعوقات تأخر بعضها والعمل على تذليلها ووجه الجميع بمضاعفة الجهود

استقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز بمقر محافظة القريات, مديري الإدارات الخدمية والقطاعات الأمنية في المنطقة، الذين قدموا لسموه التهنئة بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه أميراً لمنطقة الجوف، داعين الله التوفيق والسداد .

جاء ذلك بحضور محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر, ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.

وخلال اللقاء قدم أمير المنطقة الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الدعم غير المحدود والاهتمام البالغ للخدمات المقدمة للمواطنين في جميع مناطق المملكة.

ثم استعرض أمير منطقة الجوف مع مديري الإدارات الخدمية المشروعات المنفذة ونسب الإنجاز فيها، كما بحث أسباب ومعوقات تأخر بعض المشروعات والعمل على تذليلها، موجّهًا الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين، والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق فيما بين جميع القطاعات.