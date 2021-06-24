إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 109% خلال أبريل الماضي

غير النفطية قفزت بأكثر من 46% وصعدت الواردات بأكثر من 17%

قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 109%، بمقدار 27 مليار ريال.

وارتفعت الصادرات والواردات #السعودية خلال أبريل 2021 على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 46% وارتفعت الواردات بأكثر من 17%.

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24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442 09:27 AM

غير النفطية قفزت بأكثر من 46% وصعدت الواردات بأكثر من 17%

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 109% خلال أبريل الماضي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قفزت إيرادات صادرات النفط السعودية خلال شهر أبريل الماضي على أساس سنوي، بنسبة 109%، بمقدار 27 مليار ريال.

وارتفعت الصادرات والواردات #السعودية خلال أبريل 2021 على أساس سنوي، كما ارتفعت الصادرات غير النفطية بأكثر من 46% وارتفعت الواردات بأكثر من 17%.

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