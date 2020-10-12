جازان.. أمطار رعدية ونشاط للرياح تستمر حتى 10 مساء

الأرصاد: تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتشمل معظم المحافظات

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان؛ مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان، ومحافظات: (صبيا، وأبو عريش، والدرب، وصامطة، وأحد المسارحة، والعارضة، الدير بني مالك، والريث وفيفا، وهروب)، وأجزاء من المحافظات الساحلية بالمنطقة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ10 مساءً بمشيئة الله.