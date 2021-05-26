هيئة الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية تفعّل حملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"

عبر أكثر من 140 وجهة إعلانية يشاهدها آلاف الزوار

فعّل فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بالشراكة مع أمانة المنطقة الشرقية؛ المحتوى التوعوي لحملة (رب اجعل هذا البلد آمنًا) على الشاشات الإعلانية في الشوارع والأماكن العامة والشواطئ ومداخل ومخارج المنطقة، والتي بلغت عددها أكثر من 140 وجهة إعلانية يستفيد من مشاهدتها يوميًّا آلاف الزوار والسكان بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة المباركة دشنها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – أمير المنطقة الشرقية.

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن تفعيل هذه الحملة المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.