مركز بلاغات العنف الأسري: رصدنا حالة طفل يتعرض للعنف ويجري اتخاذ اللازم

أكد مركز بلاغات العنف الأسري، أنه رصد حالة تعرض طفل للعنف في مكة المكرمة.

وقال المركز:‫ إشارة إلى ما تم تداوله حول طفل يتعرض للعنف في منطقة مكة المكرمة؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، ويجري اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.