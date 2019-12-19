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الأحد المقبل .. تعاون مع الجهات الأمنية لتنسيق الجهود وضمان سلامة الطلاب

"تعليم الطائف" يعلن جاهزيته لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة لأداء الامتحانات

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أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بتعليم الطائف عواض الخديدي، عن اكتمال جاهزية تعليم الطائف لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب وطالبة، يوم الأحد القادم لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول لهذا العام، في ظل تهيئة كافة الظروف بما يساعد على أدائها بكل يسر وسهولة.



وأضاف "الخديدي" أنه تنفيذاً لتوجيهات أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، قد تم التعاون والتكامل بين تعليم الطائف، والجهات الأمنية بالمحافظة ممثلة في "شرطة المحافظة، وإدارة المرور، وإدارة مكافحة المخدرات" لتنسيق الجهود بينهم خلال أيام الاختبارات لضمان سلامة الطلبة.