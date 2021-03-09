الاتحاد الأوروبي يدين محاولات الحوثي استهداف المدنيين بالسعودية

"ستانو" قال إن وقف إطلاق النار في اليمن يقود إلى حل سياسي

أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، بشدة محاولات ميليشيا الحوثي استهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وتفصيلاً، قال المتحدث باسم السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، لقناة "العربية" إن "وقف إطلاق النار في اليمن يقود إلى حل سياسي"، ودعا كل الأطراف باليمن إلى التوصل لحل سياسي.

يذكر أن ميليشيات الحوثي كثفت خلال الأيام الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية في المملكة، وأثارت تلك المحاولات إدانات دول عربية وغربية عدة، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبة هجمات الحوثيين الإرهابية.

وأعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أن عدد الطائرات المسيرة المفخخة التي تم اعتراضها فاق الـ540 طائرة، فيما بلغ عدد الصواريخ التي اعترضتها الدفاعات السعودية أكثر من 350 صاروخاً باليستياً حتى الآن.

وتحاول الميليشيات المدعومة من إيران تصعيد هجماتها في الفترة الأخيرة، على وقع الخسائر التي تتكبدها في عدد من المناطق اليمنية بوجه الجيش، وبالتزامن مع الشد والجذب في العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران.