النفط يواصل تراجعه تحت ضغط "السلالة الجديدة" و"برنت" ما زال فوق الـ 50 دولاراً

فقد جزءاً من مكاسب قوية حققها على خلفية توزيع لقاحات كوفيد-19 بعدد من الدول

تكبّدت أسعار النفط مزيداً من الخسائر، اليوم الثلاثاء، والتي تضاف إلى خسائر حادة من الجلسة السابقة، إذ تثير سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد في بريطانيا مخاوف بشأن تعافي الطلب على الوقود.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت متراجعة 54 سنتاً، بما يعادل 1.1%، إلى 50.37 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتاً، أو 1.2 بالمئة، إلى 47.38 دولار للبرميل.

ووفق رويترز تراجع كلا العقدين القياسيين بنحو 3% أمس الإثنين، ماحين جزءاً من مكاسب قوية حققاها على خلفية توزيع لقاحات كوفيد-19، وهو ما يعد من العوامل الرئيسة لتخفيف القيود على التحركات.