"أرامكو" تعلن تحديث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.53 وبنزين 95 بـ2.18

أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدثة ابتداء من 14 يوليو 2019م ستكون على النحو الآتي:

أسعار الربع السابق:
أبريل – يونيو 2019م

بنزين 91
1.44 ريال لكل لتر

بنزين 95
2.10 ريال لكل لتر

أسعار الربع الحالي:
يوليو – سبتمبر 2019م

بنزين 91
1.53 ريال لكل لتر

بنزين 95
2.18 ريال لكل لتر

وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

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14 يوليو 2019 - 11 ذو القعدة 1440 12:13 AM

"أرامكو" تعلن تحديث أسعار البنزين: بنزين 91 بـ1.53 وبنزين 95 بـ2.18

عبدالله البرقاوي

الرياض

180 94,980

أعلنت أرامكو السعودية أن أسعار البنزين المحدثة ابتداء من 14 يوليو 2019م ستكون على النحو الآتي:

أسعار الربع السابق:
أبريل – يونيو 2019م

بنزين 91
1.44 ريال لكل لتر

بنزين 95
2.10 ريال لكل لتر

أسعار الربع الحالي:
يوليو – سبتمبر 2019م

بنزين 91
1.53 ريال لكل لتر

بنزين 95
2.18 ريال لكل لتر

وذلك وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. علمًا بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.

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