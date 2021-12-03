5 مزايا.."التعليم" تتيح لمنسوبيها التدريس في تخصصات أخرى بهذه الطريقة

البكالوريوس حد أدنى والتسجيل بـ"معلومات الموارد البشرية" ضمن شروطها

أتاحت وزارة التعليم لمنسوبيها ممن يشغلون تخصصات الدراسات الإسلامية والاجتماعية واللغة العربية في جميع مراحل التعليم العام، الفرصة للتدريس في تخصصات أخرى عبر مجموعة من برامج الدبلوم العالي، وذلك عبر المرحلة الأولى والتي تنطلق مع بداية الفصل الثاني.

ويشمل برنامج الدبلوم العالي عشرة تخصصات يمنح بعدها المعلم شهادة تخصص، وهي (المهارات الرقمية- واللغة الإنجليزية والرياضيات- والعلوم والتفكير الناقد والتربية البدنية والدفاع عن النفس- والمهارات الحياتية والأسرية -الفنون -مبادئ الادارة- التسوق)، وتتفاوت مدة الدراسة بين التخصصات الجديدة من فصل دراسي واحد إلى فصلين دراسيين مسائي مدمج بنسبة 60% حضوري، و40% عن بعد.

واشترطت للقبول أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس كحد أدنى ويكون مسجلاً في مركز المعلومات بوزارة الموارد البشرية، وأن يكون تخصصه دراسات إسلامية أو اجتماعية أو لغة عربية.

ووضعت الوزارة 5 مزايا للملتحقين بالبرنامج، إذ يتم اعتماد شهادة البرنامج كدبلوم عالي مسجل في وزارة الموارد البشرية مع منحه الأولوية للقبول ببرامج الدراسات العليا، وحساب ساعاته واحتساب نقاط المفاضله في البرامج ضمن الترقيات في رتب المعلمين، مع زيادة نقاط المفاضله لحركة النقل، واحتساب ساعات البرنامج ضمن نقاط المفاضلة للابتعاث والتطوير المهني.