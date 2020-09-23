البرازيل: 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا و836 وفاة

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم إنها سجلت 33536 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و836 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و591604 حالات منذ بداية الجائحة؛ بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 138108 حالات؛ مشيرة إلى تعافي ثلاثة ملايين و945627 مريضًا بعد شفائهم.