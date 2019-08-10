شاهد.. عدسة الحرس الوطني توثِّق لحظات الفرح و"زخات المطر" بعرفة

وسط تكبير وتهليل ضيوف الرحمن وتنقُّلهم في المشاعر المقدسة

في الوقت الذي تباشر فيه قوات وزارة الحرس الوطني مهامها بموسم حج هذا العام ١٤٤٠ هجريًّا لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وأثناء وقوف الحجاج في مشعر عرفة، رصدت عدسة الحرس الوطني عددًا من الصور لحجاج بيت الله الحرام أثناء سقوط الأمطار بشكل غزير.

وقد جمعت الصور بين لحظات الخشوع والفرح والسعادة.

وبثت وزارة الحرس الوطني هذه الصور عبر حسابها الرسمي بـ"تويتر"، الذي تنقل من خلاله أعمال وإنجازات الحرس الوطني بشتى مجالاته، ومن ضمنها مشاركة قواته بموسم حج هذا العام.