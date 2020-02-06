الأحد.. "حرس الحدود" يعلن فتح باب التسجيل لرتبة جندي للرجال

بجميع مناطق وشروط التعيين بالموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لحرس الحدود، برتبة جندي للرجال، للتعيين عليها في جميع المناطق.

وأشارت "الإدارة" إلى أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحًا الموافق 15/ 6/ 1441هـ، وحتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 19/ 6/ 1441هـ، على أن تتوفر في المتقدمين شروط التعيين الموضحة في الموقع الإلكتروني لبوابة التوظيف أبشر- التوظيف على الرابط التالي jobs.sa.

وأكدت أن اللجان ستكون بمناطق: حرس الحدود "جازان، الحدود الشمالية، تبوك، نجران، المدينة المنورة، الجوف، عسير، المنطقة الشرقية، أكاديمية محمد بن نايف بجدة"؛ مشيرة إلى ضرورة أن تعبأ البيانات بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل مَن يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.