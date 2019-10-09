21 ثغرة أمنية تضرب هواتف "سامسونج" وتهدد ملايين المستخدمين

"فوربس" الأمريكية تنصح بتنزيل التحديثات الخاصة بالأجهزة المهددة

كشفت "سامسونج"، هذا الأسبوع، عن ثغرات أمنية تؤثر في طرز عديدة من هواتف "جالاكسي".

ووفق ما نقلت مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن هذه الثغرات قد تصيب الأجهزة "إس 8"، و"إس 9"، و"إس 10"، و"إس 10 إي"، و"إس 10 بلس"، و"إس 10 5 جي"، و"نوت 9"، و"نوت 10"، و"نوت 10 بلس".

وتم تصنيف ثلاث من الثغرات الأمنية البالغ عددها 21، باعتبارها على درجة عالية من الخطورة، في حين صنفت 17 مشكلة بكونها مرتبطة بواجهة المستخدم، و4 بنظام التشغيل.

ونصحت المجلة الأمريكية بتنزيل التحديثات الخاصة بتلك الأجهزة؛ وذلك للحيلولة دون تعرضها لأخطار منها الاستغلال من قبل مخترقي الأنظمة.

وكانت "سامسونج" قد أفادت بأنها باعت أكثر من مليون وحدة من جهاز نوت 10 الذي يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، مما يجعله أسرع الطرازات الرئيسة للشركة مبيعاً في الداخل، كما كانت المبيعات في أوروبا قوية أيضاً.

ويقول محللون إن "سامسونج" تتلقى دعماً من العقوبات الأمريكية على "هواوي" التي منعت على نحو فعال شركات أمريكية من إمداد المنافس الصيني.

وتتراجع أرباح "سامسونج" كل فصل منذ الربع الأخير من العام الماضي، ومن المتوقع أن تهبط مجدداً في الربع الحالي على أساس سنوي.

وفي تحديث محدود للتداول قبيل إعلان الأرباح بالكامل في وقت لاحق هذا الشهر، قالت "سامسونج"، أمس الثلاثاء، إن أرباح التشغيل للربع بين يوليو وسبتمبر من المرجح أن تهوي 56 % إلى 7.7 تريليون وون "6.44 مليار دولار" بتحسن طفيف عن التوقعات البالغة 7.1 تريليون وون، كما أعلنت أيضاً تراجعاً في الإيرادات بنسبة 5.3 % إلى 62 تريليون وون.