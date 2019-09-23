وزير حقوق الإنسان اليمني يلتقي رئيس مجلس حقوق الإنسان

أشار إلى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي

التقى وزير حقوق الإنسان اليمني الدكتور محمد عسكر، بمعية مجموعة السفراء العرب، اليوم؛ رئيس مجلس حقوق الإنسان كولي سيك.



وأكد وزير حقوق الإنسان اليمني ضرورة دعم الآليات الوطنية عبر دعم اللجنة الوطنية للتحقيق ودعم عملها في كشف الحقائق والتقصّي عن جميع الانتهاكات في اليمن.



وأشار إلى الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بقتل وتعذيب الشعب اليمني، وإغفال تقرير فريق الخبراء البارزين للكثير منها.



وكشف "عسكر" بالأرقام، حجم كارثة تجنيد الأطفال وزراعة الألغام، بالإضافة لقيام الميليشيا الحوثية الإرهابية بقصف الأحياء المدنية واختطاف الناشطين والصحفيين.



من جهته أكد رئيس المجلس دعمه للآليات الوطنية اليمنية للتحقيق، وعن ضرورة إرسال رسالة واضحة من مجلس حقوق الإنسان لتعزز حماية الوضع الإنساني في اليمن، وأن تعمل على الدفع بالحل السياسي نحو الأمام.