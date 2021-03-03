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قالت لـ"سبق": الافتتاح قد لا يتجاوز الأسبوع المقبل كحد أقصى

مصادر: افتتاح مراكز لقاح كورونا في "المجاردة وبارق" قريبًا

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أكدت مصادر لـ"سبق" أن الاستعدادات بدأت لافتتاح مراكز لقاح كورونا في محافظتي المجاردة وبارق المتجاورتين.

وبيّنت المصادر أن الافتتاح قد لا يتجاوز الأسبوع المقبل كحد أقصى.

وكانت "سبق" قد نشرت مناشدات الأهالي بعنوان ("المجاردة وبارق" خارج نطاق مراكز لقاح كورونا.. ومطالبات بإنهاء معاناتهما).