الدعجاني يتلقى شكراً من رئيس التطوير لخدمات النقل التعليمي

تلقى عفَّار بن محمد الدعجاني؛ المشرف التربوي بمحافظة الدوادمي، شهادة شكر وتقدير من الرئيس التنفيذي لشركة تطوير خدمات النقل التعليمي، على جهوده المتميزة وتعاونه المثمر في رفع مستوى خدمة النقل المدرسي وتطويرها في منطقة الرياض خلال العام الدراسي ١٤٣٩ / ١٤٤٠هـ.