"الحجي" مديرًا لإدارة المساجد والدعوة بالرس

أصدر مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة القصيم الشيخ وجب بن علي العتيبي، قرارًا يقضي بتعيين الشيخ سالم بن سعد الحجي مديرًا لإدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الرس.

وشغل "الحجي" منصب مدير فرع إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة النبهانية لتسع سنوات.



ورفع الشيخ سالم الحجي شكره وامتنانه للمدير العام على هذه الثقة.