تستغرق ساعات.. "السيسي" يزور السودان السبت المقبل

يناقش مع "البرهان" ملف سد النهضة والقضايا الثنائية

يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت المقبل، في زيارة رسمية تستغرق

ساعات، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحسب ما نقلت "الشرق" عن مصادر سودانية اليوم (الثلاثاء).

بينت المصادر أن "البرهان" و"السيسي" سيناقشان ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

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02 مارس 2021 - 18 رجب 1442 04:00 PM

يناقش مع "البرهان" ملف سد النهضة والقضايا الثنائية

تستغرق ساعات.. "السيسي" يزور السودان السبت المقبل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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يصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت المقبل، في زيارة رسمية تستغرق

ساعات، يعقد خلالها مباحثات مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بحسب ما نقلت "الشرق" عن مصادر سودانية اليوم (الثلاثاء).

بينت المصادر أن "البرهان" و"السيسي" سيناقشان ملف سد النهضة، والأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إلى جانب القضايا الثنائية.

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