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إجمالي عدد الإصابات بالفيروس فيها يصل إلى 180 حالة

الدمام: 15 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت مدينة الدمام خلال الـ 24 ساعة الماضية، 15 إصابة جديدة في فيروس كورونا، ليبلغ عدد المصابين بالفيروس فيها 180 إصابة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا": إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 4033 حالة حتى الآن، وفي مدنية الدمام تم تسجيل 15 إصابة.