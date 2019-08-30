إطلاق اللغة الثامنة ضمن مشروع خادم الحرمين لترجمة الخطب الفورية بالمسجد النبوي

تستهدف الناطقين بالبنغالية

أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية من خلال إدارة اللغات والترجمة؛ ترجمة خطب الجمعة باللغة البنغالية لتصبح 8 لغات ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب الفورية بالمسجد النبوي، على تردد 107.9 FM، في مجال ومحيط المسجد النبوي وساحاته.



وأوضح مدير إدارة اللغات والترجمة باسم اللهيبي، أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة الخطب الفورية يعتبر نقلة نوعية وإضافة مميزة للارتقاء بمنظومة الخدمات التي تقدمها المملكة لقاصدي الحرمين الشريفين، مضيفًا أن المشروع يستهدف المصلين غير الناطقين بالعربية بالتزامن مع خطبة إمام المسجد النبوي لتصل رسالة المسجد النبوي إلى المسلمين بلغاتهم.