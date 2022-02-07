ارتفاعات مُتتالية للحرارة بالرياض لتقارب الـ30 نهاية الأسبوع

الدفء يداعب الأجواء مجددًا.. وفرص هطول الأمطار منعدمة

بدأت الأجواء الدافئة تطرق أبواب الرياض مُجدداً، حيث كشفت التوقعات الجوية عن تأثر مدينة الرياض خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع بارتفاعات مُتتالية في درجات الحرارة.

وبحسب موقع "طقس العرب"، تقترب درجات الحرارة من 30 درجة مئوية نهاية الأسبوع نهاراً، في حين تصل ليلاً لحدود 18 درجة مئوية.

وبشأن فرص الأمطار، أشارت التوقعات إلى تأثر المنطقة بمرتفع جوي يعمل على استقرار الطقس بشكل تام خلال الأسبوع الجاري، وانعدام تام لفرص الأمطار.