"نتنياهو" يأمر ببناء 3500 وحدة استيطانية تمنع إقامة دولة فلسطينية

تقع في مدخل القدس وتقسِّم الضفة الغربية

تعهَّد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض حملة للانتخابات التشريعية المقبلة، اليوم (الثلاثاء) ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة؛ وهو ما يقلل من فرص إقامة دولة فلسطينية.

وقال "نتنياهو" في مؤتمر في القدس المحتلة: "أعطيتُ تعليمات فورية لإيداع تصاريح لبناء 3500 وحدة سكنية في منطقة أي ون (الاسم الذي تطلقه إسرائيل على أراضٍ واقعة عند مدخل القدس، وتسكنها عائلات من البدو بالقرب من بلدة أبو ديس في موقع حيوي في الضفة الغربية المحتلة)".

ويرى الفلسطينيون ومنظمات غير حكومية أنه إذا قامت إسرائيل بالبناء في هذه المنطقة ستُقسَّم الضفة الغربية إلى شطرين؛ وهو ما سيمنع إمكانية إقامة دولة فلسطينية أراضيها متصلة.

وكان "نتنياهو" قد أعلن الخميس الماضي أنه يريد إضافة 2200 وحدة سكنية جديدة إلى مستوطنة بُنيت على جبل أبو غنيم.