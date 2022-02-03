وزير الرياضة يترأس وفد المملكة المشارك في الأولمبياد الشتوية 2022 ببكين

المنافسات تنطلق يوم غدٍ الجمعة وتستمر حتى 20 فبراير الجاري

وصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم إلى العاصمة الصينية بكين، ليرأس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022، التي تنطلق يوم غدٍ الجمعة وتستمر حتى الـ 20 من فبراير الجاري في بكين.

وتشارك المملكة لأوّل مرّة في الأولمبياد الشتوي عن طريق لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب كونه أول سعودي يشارك في الدورات الشتوية، وذلك في مسابقة التزلج الألبي Alpine Skiing وتحديدًا في رياضة التزلّج على المنحدرات العملاقة Giant Slalom، بعد أن نجح في التأهل إلى الأولمبياد في ديسمبر الماضي، بتحقيقه لمعدل 131.03 نقطة خلال أفضل 5 سباقات شارك فيها في فترة قياسية، مسجّلًا اسمه كأوّل سعودي يشارك في الدورة الشتوية منذ انطلاقها عام 1924م.

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: "إن الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من قبل مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مكّننا من المشاركة للمرة الأولى في تاريخ المملكة بدورة الألعاب الشتوية، الأمر الذي سيمنح كل المواهب السعودية التميز في المحافل الدولية كافة، وسيقود الرياضة إلى مزيد من التطور في مختلف الألعاب".

وأضاف: "المشاركة في دورات الألعاب الشتوية للمرة الأولى في تاريخ المملكة عبر اللاعب فائق عابدي، الذي أتمنى له كل التوفيق والنجاح، يدفعنا للمضي قدماً في الاستمرار بالعمل الجاد لتطوير رياضيينا في مختلف الألعاب، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحويل أحلام كل الرياضيين إلى واقع نفتخر به جميعا".

ويضم الوفد السعودي كلاً من الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية، وأضواء العريفي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية.