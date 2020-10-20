بالفيديو .. لاعب يسجل هدفًا عالميًا من ركلة ركنية من دون أن ينظر إلى الكرة

تداول عشاق كرة القدم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو، يظهر فيه لاعب كرة قدم هاو يسجل هدفًا رائعًا من ركلة ركنية بشكل مباشر من دون النظر إلى الكرة أثناء تنفيذها.



وأبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم الكبير بالهدف الذي عادة يسجله اللاعبون الكبار في عالم الساحرة المستديرة وهم يصبون كامل تركيزهم على لحظة التنفيذ.