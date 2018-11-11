خلاف على موقف سيارة ينتهي بمقتل شاب داخل مطعم في الرياض

‏‫صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في تمام الساعة (45:٥) من مساء يوم السبت الموافق 2/ 3/ ١٤٤٠هـ باشرت الأجهزة الأمنية، بلاغاً عن وقوع شجار بين مواطنيْن، بأحد المطاعم بحي الشفا جنوب العاصمة الرياض، نتج عنه مقتل أحدهما، مواطن في الثامنة عشرة من عمره؛ إثر تلقيه طعنة بسلاح أبيض (سكين)؛ حيث تم القبض على الجاني البالغ (١٧ عاماً)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه، أقر بقتله للمجني عليه بسبب خلاف نشأ بينهما على موقف للسيارات، وجرى إيقافه تمهيداً لإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وأكدت شرطة منطقة الرياض أنها إذ تعلن عن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.