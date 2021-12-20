دعوة "التحالف" قبل القصف لإخلاء المدنيين "نداء إنساني تتجلى فيه فنون الإنسانية"

جاء نداء التحالف الذي تقوده السعودية لإخلاء المدنيين قبل قصف مطار صنعاء، الذي أصبح خطرًا يهدد المنطقة، من فنون الإنسانية التي تنتهجها قوات التحالف منذ بدء عاصفة الحزم وفقًا للقانون الدولي والإنساني؛ وذلك للضرب بيد من حديد ضد أذناب طهران.

وكانت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن قد أكدت توجيه ضربات جوية دقيقة ومحددة لأهداف عسكرية مشروعة بمطار صنعاء، مضيفة: "أسقطنا الحماية عن مواقع محددة بمطار صنعاء وفقًا للقانون الدولي والإنساني".