الهند: 1095 حالة وفاة و81484 اصابة جديدة بفيروس كورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1095 حالة وفاة و81484 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع الى 99773، فيما بلغ اجمالي عدد الإصابات 6394068 حالة.