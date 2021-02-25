الأمراء وكبار المسؤولين يهنئون القيادة بمناسبة نجاح العملية الجراحية لولي العهد

رفع مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية التي أجريت لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وقال سموه: "يسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية لسمو ولي العهد، سائلين الله عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ مقامكم الكريم وسموه الكريم برعايته وعنايته".

كما هنأ سمو أمير منطقة مكة المكرمة سمو ولي العهد بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال الأمير خالد الفيصل: "يسعدني أن أرفع لسموكم الكريم أصالة عن نفسي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى التهاني والتبريكات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم, سائلين الله عز وجل أن يمن على سموكم الكريم بموفور الصحة والعافية ويحفظكم برعايته سندًا لخادم الحرمين الشريفين أدام الله عزه".



أمير جازان

رفع أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

ودعا سموه الله تعالى أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.



أمير حائل

رفع أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، التهنئة باسمه واسم أهالي المنطقة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ سمو ولي العهد وأن يمده بعونه وتوفيقه, راجيًا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بدوام الصحة والعافية.



نائب أمير القصيم

رفع نائب أمير منطقة القصيم الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزير، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بمناسبة نجاح العملية الجراحية.

وقال سموه: يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم أسمى آيات التهاني وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويمتع سموكم بموفور الصحة والعافية.



أمير نجران

رفع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه.

وقال سموه: "الحمد لله الذي منّ علينا برؤيتكم، وأنتم في تمام الصحة والعافية، مع أصدق الدعاء أن يمدكم الله بطول العمر، وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة".



مساعد رئيس الاستخبارات العامة

رفع مساعد رئيس الاستخبارات العامة التهنئة الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بعد نجاح العملية الجراحية التي تكللت ولله الحمد والمنة بالنجاح ومغادرة سموه المستشفى سالمًا معافى.

ودعا سموه المولى عز وجل أن يديم على سمو ولي العهد -حفظه الله - موفور الصحة والعافية.

أمير تبوك

رفع أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-, بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموه ومغادرته المستشفى سالماً معافى.

وقال سموه: يسعدني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي المنطقة أسمى آيات التهاني والتبريكات وصادق الدعوات بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسموكم الكريم -حفظكم الله - وخروجكم من المستشفى سالماً معافى.

وأضاف سموه قائلًا: لقد أشاعت رؤيتكم - رعاكم الله - وأنتم تغادرون المستشفى سالمًا معافًى؛ مشاعر الفرح والسرور في نفوس الجميع، مبتهلين للمولى عز وجل بأن يحفظكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه سندًا وعضدًا لسيدي خادم الحرمين الشريفين لخدمة الدين ورفعة وعزة الوطن.