كورونا.. حصيلة الوفيات في ألمانيا تصل إلى 8411

عدد إصابات الفيروس بالبلاد وصل إلى 179717 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، يوم الخميس، أن عدد الإصابات بكورونا في ألمانيا ارتفع بـ353 ووصل إلى 179717 حالة.

وكشفت البيانات أن حصيلة الوفيات وصلت إلى 8411، بعد تسجيل 62 حالة وفاة جديدة.

ويوم الأربعاء، أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه لا بد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينتهِ بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.

ووفق "روسيا اليوم"، أضافت أن "الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا؛ أمر بالغ الأهمية".

وأعلن مسؤول بارز في ألمانيا الثلاثاء، عن أن الحكومة اتفقت مع رؤساء وزراء الولايات، على تمديد قيود التباعد الاجتماعي حتى 29 يونيو المقبل؛ لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.