"الدفاع المدني" يطرح وظائف صحية للرجال عبر "جدارة"

التقديم إلكتروني ابتداءً من الخميس القادم ولمدة أسبوع

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن طرح 13 وظيفة صحية (للرجال) عبر منظومة التوظيف الإلكتروني "جدارة" ttps://masar.gov.sa، وذلك ابتداءً من الخميس 3/ 6/ 1443هـ حتى الخميس 10/ 6/ 1443هـ.

وقالت المديرية: إن الفئات المستهدفة تشمل "خريجي الدرجات العلمية لعام 2016 فما أعلى للتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية".

وأضافت: سيتم ترشيح الأعلى معدلاً للمعدلات 50% فما فوق، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا، كما سيتم ترشيح الأعلى نقاط المكتسبة من المقابلة الشخصية، وعند التساوي سيتم ترشيح الأحدث تخرجًا.

وأردفت: الوظائف المعلن عنها للرجال تتطلب التقييم المهني وتوافر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل هيئة التخصصات الصحية.

وتابعت: يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة، كما تتطلب جميع الوظائف المعلن عنها المقابلة الشخصية، وستتم دعوة أكثر من متقدم على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطًا.