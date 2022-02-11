وفاة الشيخ فهد بن علي العيار بعد معاناة مع المرض

انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الجمعة الموافق ١٠/7/ ١٤٤٣هـ، الشيخ فهد بن علي العيار، عن عمر ٦٦ عاماً بعد معاناة مع المرض.
والفقيد -رحمه الله- ممن خدموا الدولة ٤٠ سنة، وهو عم الشيخ سامي بن عبدالعزيز السميحان.
"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة الفقيد وللشيخ سامي السميحان، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح هذا اليوم الجمعة الموافق ١٠/7/ ١٤٤٣هـ، الشيخ فهد بن علي العيار، عن عمر ٦٦ عاماً بعد معاناة مع المرض.
والفقيد -رحمه الله- ممن خدموا الدولة ٤٠ سنة، وهو عم الشيخ سامي بن عبدالعزيز السميحان.
"سبق" تتقدّم بالتعازي لأسرة الفقيد وللشيخ سامي السميحان، وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.