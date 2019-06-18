مستشفى الأفلاج يعلن حاجته لاستشاريين وأخصائيين وفنيين

بنظام اللوكم.. في قسمي الولادة والمختبر

أعلن مستشفى الأفلاج العام، حاجته لأطباء استشاريين وأخصائيين وفنيين في قسمي الولادة والمختبر.

وقال مستشفى الأفلاج العام، عبر موقعه على الإنترنت، إن المستشفى في حاجة إلى استشاريين وأخصائيين لقسم الولادة، وأخصائيين غير أطباء وفنيين لقسم المختبر بنظام اللوكم، بشرط وجود خبرة لا تقل عن أربع سنوات، وأن لا يكون منقطعًا عن العمل أكثر من ستة أشهر.

ودعا الراغبين بالتواصل والاستفسارات عبر الإيميل: ruh-hos-alafh@moh.gov.sa، أو عبر الاتصال على جوال "0565522503".