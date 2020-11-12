حلم الـ38 عامًا إلى النور.. نهاية سعيدة لمعاناة "آل عباس العرضيات" مع طريقهم

تحقق في 3 أشهر فقط.. و"بنان": يخدم 10 طرق بالوادي وتطمح البلدية لتقديم المزيد

أنهت بلدية العرضية الشمالية، معاناة أهالي قرى شعب آل عباس بمحافظة العرضيات، من وعورة طريقهم المؤدي إلى المحافظة، بسفلتة وتخطيط هندسي مميز بعيدًا عن مجاري السيول.

وقال الأهالي لـ"سبق": "بعد انتظار دام أكثر من 38 عامًا نشكر بلدية العرضية الشمالية على قيامها بتخطيط الطريق وإبعاده عن مجاري السيول وسفلتته؛ رغم صعوبة التضاريس وإنهائه في فترة قصيرة جدًّا".

وأضافوا: "بدأت البلدية في مشروع السفلتة خلال الثلاثة أشهر الماضية، وخلال أيام قليلة جدًّا سيتم افتتاح الطريق لتنتهي معه معاناة الأعوام السابقة".

وأوضح رئيس بلدية العرضية الشمالية المهندس محمد عبده بنان لـ"سبق"، قائلًا: "بدايةً أود أن أشكر صحيفة "سبق" على اهتمامها بكل ما يخدم الوطن والمواطن، وفيما يخص مشاريع بلدية العرضية الشمالية وتحديدًا السفلتة وما يتعلق بها؛ فمنذ فترة طويلة والبلدية تعمل على الإعداد والتجهيز لسفلتة طريق شعب آل عباس خاصة، والقرى الأخرى بالعرضية الشمالية بشكل عام؛ وذلك لتحسين المشهد الحضاري وخدمة المواطن والمقيم على الوجه الأمثل".

وأضاف: "بعد المناقشة مع المجلس البلدي تم اعتماد سفلتة هذا الطريق الحيوي والمؤدي لقرى شعب آل عباس ببني سهيم، وتم التخطيط لمسارات الطريق بإدارة المشاريع في البلدية والعمل على حل جميع الإشكاليات والعوائق، وبمتابعة شخصية من قبلنا تم بحمد الله تنفيذ الطريق بمواصفات ومقاييس محددة راعت البلدية فيها وعورة الطريق ومجاري السيول وتجنبتها قدر الإمكان".

وتابع: "قمنا في البلدية بتنفيذ الطريق عن طريق الشركة المنفذة وبإشراف ومتابعة مستمرة من إدارة المشاريع بالبلدية بإدارة المهندس علي عبدالله الغامدي؛ لمتابعة مراحل التنفيذ لكي ينفذ الطريق بالشكل المخطط له".

وختم بقوله: "نحن الآن في مراحل التنفيذ النهائية وهي مرحلة السفلتة التي سبقتها مراحل متعددة من فتح الطريق وإزالة المعوقات والردم على عدة مراحل، وأيضًا القص لبعض الأماكن الوعرة، فبدورنا نبارك لأهالي شعب آل عباس هذا الطريق الذي يخدم أكثر من 10 قرى بالوادي وإنهاء معاناتهم التي استمرت لسنين عدة، وبإذن الله تطمح البلدية لتقديم المزيد والمزيد؛ لما فيه من تطور وازدهار ونهضة للمحافظة.

وقال عضو المجلس البلدي عبود عبدالله السهيمي لـ"سبق": "طريق شعب آل عباس من الطرق المهمة التي عملت بلدية العرضية الشمالية على سفلتته وإنهاء معاناة الأهالي التي استمرت لفترة طويلة من الزمن؛ حيث قامت البلدية والمجلس البلدي باعتماد المشروع ورسم الطريق وتسليم الشركة للموقع الذي بدأ تنفيذه بشكل مميز".

وأضاف: "عملت البلدية على فتح الطريق وتجنب مجاري السيول وأنهت أعمال الردم والتسوية، والآن تعمل على المرحلة النهائية للسفلتة، بالإضافة لمشاريع أخرى في المنطقة تعمل في نفس التوقيت ونفس الكفاءة، ومن خلال صحيفتكم المميزة أتقدم أصالةً عن نفسي وعن أهالي شعب آل عباس، بالشكر والتقدير لرئيس بلدية العرضية الشمالية الذي وعد بإنهاء معاناة الأهالي بالعرضية الشمالية، ويعمل الآن على إنجاز هذا المشروع المميز الذي يضاف إلى إنجازات بلديتنا الموقرة".