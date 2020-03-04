"تقني الرياض" يشارك في اليوم العالمي للدفاع المدني

بمشاركة عدد من المنشآت التدريبية للبنين والبنات

شاركت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض، في فعالية اليوم العالمي للدفاع المدني، والتي نظمتها المديرية العامة للدفاع المدني في منطقة الرياض؛ حيث حضر افتتاح الفعالية الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني بالمملكة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل، أن الهدف من مشاركة القطاع التقني والمهني هو رفع مستوى الوعي لجميع فئات المجتمع في مجال السلامة بمختلف أهمية استخدامها خاصة المنزلية؛ حيث يتم الشرح للضيوف داخل الجناح عن السلامة المنزلية والمعدات والأجهزة الضرورية التي يجب اقتناؤها في المنازل، سواء كانت كهربائية أو ميكانيكية أو إلكترونية.

وشارك عدد من المنشآت التدريبية للبنين والبنات بهدف تعريف المجتمع بالتخصصات المتاحة التقنية والمهنية التي تقدمها.

من جانب آخر، كرم مدير عام الدفاع المدني بالمملكة الفريق سليمان العمرو، مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض؛ لمشاركة التدريب التقني والمهني، فيما عبر المقبل عن شكره وتقديره للفريق العمرو على هذا التكريم.

