تحت مظلة "استثمر في السعودية".. "الاستثمار" تشارك في قمة "إنيلت يوروب 2021" بإيطاليا

تركز على أهمية التحول في مجال الطاقة وتطوير المرافق العامة بالمملكة

تشارك وزارة الاستثمار تحت مظلة "استثمر في السعودية" في قمة "إنيلت يوروب2021"، التي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر – 2 ديسمبر 2021م في مدينة ميلانو بجمهورية إيطاليا، وذلك في إطار دور المملكة المحوري في التحول العالمي في مجال الطاقة، بمشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وشركة أرامكو السعودية، ونيوم، والشركة السعودية للكهرباء.

وتسلط وزارة الاستثمار الضوء خلال مشاركتها على أهمية التحول في مجال الطاقة وتطوير المرافق العامة بالمملكة لتحقيق رؤية 2030، حيث تسعى المملكة لرفع نسبة مصادر الطاقة المتجددة من 1% إلى 50%، انطلاقاً من مشاريع الطاقة المتجددة في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالإضافة إلى أعمال إنشاء أكبر مشروع للهيدروجين الأخضر في نيوم.

وتقدم الاستثمار ضمن مشاركتها في المعرض المصاحب للقمة عدداً من الحوارات وحلقات النقاش، التي تتيح للمستثمرين التعرف على المزيد من فرص عقد الشراكات، وفرص الاستثمارات المتاحة، إضافة إلى تسليط الضوء على المنتجات والخدمات التي تقدم، وخطط المملكة من أجل تحقيق مستقبل مستدام.

وتعدّ قمة "إنيلت يوروب 2021" منبراً عالمياً للتعاون والابتكار، ومنصة للتباحث في قضايا الطاقة والتحديات المتعلقة بها في أوروبا والعالم.