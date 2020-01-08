"أمانة جدة" تنظم لأبناء شهداء الواجب برنامجاً ترفيهياً بالمنطقة التاريخية

اصطحبتهم في جولة ميدانية تضمنت "بيت نصيف التاريخي"

استضافت أمانة محافظة جدة، من خلال البرنامج الترفيهي التثقيفي الخامس لأبناء شهداء الواجب، أبناء شهداء الواجب بالمحافظة.

ونفذت الأمانة لأبناء الشهداء برنامجاً بمنطقة جدة التاريخية اشتمل على الترحيب والعروض الشعبية والهدايا التذكارية، واصطحبتهم في جولة ميدانية على أهم المواقع التاريخية بالمنطقة، وبينها بيت نصيف التاريخي.