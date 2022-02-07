"التحالف" بدء تنفيذ عملية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء

تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الجوف اليمنية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدافٍ عسكرية مشروعة بصنعاء.

وأكّد "التحالف"، أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وقال إنه قام بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، طبقاً لـ "العربية نت".

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443 08:15 AM

تدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في الجوف اليمنية

"التحالف" بدء تنفيذ عملية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهدافٍ عسكرية مشروعة بصنعاء.

وأكّد "التحالف"، أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وقال إنه قام بتدمير منصة لإطلاق الصواريخ الباليستية في محافظة الجوف اليمنية، طبقاً لـ "العربية نت".

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تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

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