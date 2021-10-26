تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443 10:34 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

تنبيه لـ"مركز الأرصاد": أمطار رعدية ورياح سطحية على منطقة جازان

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـثامنة مساءً.

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