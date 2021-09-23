"زين السعودية": المملكة وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية

هنّأت القيادة والشعب السعودي بذكرى اليوم الوطني الـ91

رفع الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير، رئيس مجلس إدارة "زين السعودية"، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وإلى الشعب السعودي، بمناسبة اليوم الوطني الحادي والتسعين.

وقال الأمير "نايف": "مع كل ذكرى لليوم الوطني، نزداد فخراً وعزةً بقيادة رشيدة سطّرت برؤياها إنجازات عظيمة ورسمت خريطة طريق لمستقبل أكثر إشراقاً يليق بمملكتنا الحبيبة كمحور للإنسان والنمو والازدهار. فاليوم الوطني هو محطة سنوية في مسيرة وطننا الغالي نستعيد فيها أمجاداً عظيمة وإنجازاتٍ ملهمة، ونحتفل بحاضر مشرق ونستبشر بغد أفضل وبطموحٍ يعانق عنان السماء، لنبهر العالم أجمع بتحول المملكة إلى وجهة منيرة للتاريخ والحضارة والثقافة والتنمية، عبر مسيرة إنجازات مستدامة انطلقت على يد المؤسس ومن بعده أبناؤه البررة، وصولاً إلى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز الزاهر.

بدوره، تقدّم الرئيس التنفيذي في "زين السعودية" المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر بالتهنئة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإلى الشعب السعودي، بذكرى اليوم الوطني.

وقال: "نستلهم في هذا اليوم العظيم مراحل التأسيس الأولى لبناء الوطن وإرساء وحدته، وما تلا ذلك من إنجازات كبيرة نقلت المملكة إلى حقبة من الرخاء والازدهار".

وأضاف: "ها نحن اليوم نسير نحو المستقبل، محصنين برؤية المملكة 2030 التي تشق طريق الوطن نحو الريادة العالمية كنموذج يحتذى به في التنمية والتنافسية والحداثة".