





1

تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات كافة

"تنمية الحياة الفطرية" ينقل سلحفاة للعلاج تمهيدًا لإعادتها للبحر

قام المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بنقل سلحفاة تعاني من مشكلة في الغطس إلى فقية أكواريوم لمعالجتها وإعادتها إلى البحر.

جاء هذا التحرك عقب تلقي المركز بلاغًا من شركة البحر الأحمر بخصوص هذه السلحفاة.

ويأتي تجاوب المركز تفعيلًا للتوجهات الوطنية حول أهمية تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة لحماية الحياة الفطرية.