"أمانة الشرقية" راوية تفاصيل "هجوم اللبؤة على مدربها": مسؤولية منفّذ الفعالية

قالت لـ "سبق": تُوجد اشتراطات بين الطرفين وحالة المصاب مستقرة والخدوش سطحية

أكّدت أمانة المنطقة الشرقية، لـ"سبق"، أن حادثة هجوم "اللبؤة" على مدربها في أثناء الفعالية المقامة في الخيمة التسويقية في محافظة الخفجي تقع تحت مسؤولية منفّذ الفعالية.

وقال وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام محمد بن عبدالعزيز الصفيان؛ إن فعالية الخيمة التسوّقية يوجد لديها ترخيص ومرخصة من قِبل محافظة الخفجي وأمانة المنطقة الشرقية والدفاع المدني والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات؛ حيث إن ما حدث من مهاجمة "اللبؤة" لأحد الأشخاص، كان في وقت إزالة الحيوانات لانتهاء موعد الخيمة التسوقية؛ حيث قامت "اللبؤة" وقت انتهاء الفعالية بمهاجمة المدرب الشخصي لها داخل القفص.

وأكّدت الأمانة أنه توجد اشتراطات تم التوقيع عليها من قِبل الإدارة المختصة البلدية ومنفّذ الفعالية، وأن جميع ما يحدث داخل الفعالية من حوادث أو إصابات -لا قدّر الله- داخل الخيمة التسوّقية تكون تحت مسؤولية المنفّذ للفعالية.

وعن حالة المدرب بعد الهجوم عليه، ذكرت الأمانة أن خطاباً وردنا من منفّذ الفعالية يفيد بأن حالة المدرب الصحية مستقرة، وأن الخدوش سطحية.

هذا وقد كشفت مصادر "سبق"، عن تفاصيل الحادثة التي وقعت في إحدى الخيام التسوّقية بمحافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، بعد قيام "لبؤة" بمهاجمة مدربها قبل بداية الاستعراض داخل الفعالية.

وقالت المصادر، إن المدرب قام بالاستعراض باللبؤة بعد إخراجها من القفص، فقامت بالاعتداء عليه، إلا أنه سيطر عليها قبل إدخالها للقفص مرة أخرى، ونُقِل هو للمستشفى؛ لتعرُّضه لجروح بسيطة.

وأكّدت المصادر ذاتها أن حالة المدرب الصحية جيدة، ويعاني إصابات خفيفة أجبرته على الجلوس تحت الملاحظة 24 ساعة داخل المستشفى.